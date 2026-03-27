プロ野球は27日にナイター6試合で開幕。6選手が初めて開幕投手を務め、その中で巨人のドラフト1位左腕・竹丸和幸投手（24＝鷺宮製作所）と、ロッテのドラフト2位左腕・毛利海大投手（22＝明大）のルーキー2人がともにプロ初勝利を挙げる力投を見せた。巨人・竹丸の相手は王者・阪神。「緊張していました」という初回を無失点で抑えると、4回にピンチを迎えながら最少失点で切り抜け6回3安打1失点。打線はキャベッジと新外国人4