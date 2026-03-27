「ロッテ３−１西武」（２７日、ＺＯＺＯマリンスタジアム）ロッテが２年連続で開幕戦を白星で飾った。開幕投手に抜てきされたドラフト２位の毛利（明大）が５回４安打無失点でプロ初勝利。球団史上新人選手の開幕投手は１９５０年の榎原好以来７６年ぶり。榎原は勝利投手となり、その年はリーグＶ、日本一に輝いた。「めちゃくちゃ緊張しました。開幕も初登板も一気に２つできたことは誰もができることではないと思います