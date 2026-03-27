◇パ・リーグ楽天10―0オリックス（2026年3月27日京セラD）楽天は2回に打者12人で一挙6点を挙げるなど序盤に大量8点のリードを奪い、オリックスに10―0で大勝した。先発全員の16安打で開幕戦初の2桁得点を挙げ、2023年以来3年ぶりの開幕戦白星。4年目で初の開幕投手を託された荘司康誠投手（25）は8回4安打無失点の快投でチームを勝利へ導いた。昨季の開幕戦は同じカードでサヨナラ負け。オリックス・宮城には7回まで完