3月26日、ABEMAオリジナル結婚決断リアリティ番組『さよならプロポーズ via オーストラリア』の第4話が放送された。バツ2で酒癖の悪い彼氏に「信用できない」と突き放していた美人ギャル彼女が、その言葉の裏に隠された切実な本音とトラウマを打ち明けた。【映像】スタイル抜群！31歳美人ギャルの水着姿本作は、結婚に踏み出せないカップルが、オーストラリアへの7日間の旅行を通して「結婚するか」「別れるか」を決断するリアリテ