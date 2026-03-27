ふっと何気なく感じた香りに心奪われて、振り返ったことってありますか？匂いをまとうとは言いますが、目に見えないからこそ、おざなりになりがち。ですが、想像以上にエチケットとして大事なこと。運動後や汗ばんだ後ならば、匂いケアするタイミングとしてわかりやすいですが、“使う”という行為自体が日常に習慣化されていないとフレグランス系の導入になかなか踏み切れないのも事実。ならば、まずは他者ではなく自分のために