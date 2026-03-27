ネスレ日本は昨年3月に本格発売した「ネスカフェ アイスブレンド」（以下、アイスブレンド）で手応えを得る。2月25日の事業戦略発表会で島川基常務執行役員飲料事業本部長は「アイスブレンド」の販売動向について「（ユーザーの）約5割の方が20代から40代で占められ、本当に若い方々が、簡単にアイスコーヒーができコスパも良いということで『アイスブレンド』に入って下さっている。実は、夏場（昨夏）の売上では、メインの『