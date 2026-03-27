4月10日に公開されるイ・レ主演の韓国映画『大丈夫、大丈夫、大丈夫！』の監督来日記念試写イベントが3月26日に韓国文化院 ハンマダンホールで開催され、監督を務めたキム・ヘヨンとタレントのYOUが登壇した。 参考：『大丈夫、大丈夫、大丈夫！』場面写真＆キャラ写真公開イ・レたちの共同生活の様子が 本作は、韓国映画で初めて、第74回ベルリン国際映画祭「Generation Kplus」部門の最優秀作品賞にあたるクリスタ