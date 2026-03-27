この春で退職する警察官や職員の功績をたたえる授賞式が開かれ、退職する警察官が仲間や家族にこれまでの感謝を述べました。 【写真を見る】仲間や家族にこれまでの感謝退職する警察官や職員の功績をたたえる授賞式（山形） きょう表彰されたのはこの春で退職する警察官や職員１６人です。 このうち警察庁長官警察功績章を授賞した阿部喜彦刑事部長は強盗事件などの捜査の指揮を執り、今年度自作自演の犯罪が相次いだ時には、