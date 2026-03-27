お笑いコンビ・よゐこの濱口優さんの妻でタレントの南明奈さんは3月27日、自身のInstagramを更新。息子と東京ディズニーランドへ行ったことを報告しました。【写真】南明奈、息子とのディズニーショット「楽しそうでいいですね！！」南さんは「小さな冒険家 息子くんのお気に入りはゆらゆら揺れるたる橋」とつづり、3枚の写真を投稿。1〜2枚目では地図を手にパーク内を探検する息子のほほ笑ましい姿、3枚目では息子と一緒に笑顔で