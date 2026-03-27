中国や台湾で古くから愛されている「豆乳スープ」や「中華粥」も。 本場の味を朝から楽しめる店がオープンしました。 【NIB news every. 2026年3月2日放送より】 （寺田美穂アナウンサー） 「朝9時の新地中華街です。 本格中華を “朝ごはん” として楽しむ店がオープンしたということで、行ってみます！」 これまで長崎市内で3店舗で点心を提供してきた「長崎焼小籠包 チャイデリカ」。