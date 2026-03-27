普通預金は出し入れの自由度が高く、日常的な資金管理に適した預け先です。ところが定期預金に比べると金利が低く、「お金を増やす目的には向かない」と考えられることが一般的でした。しかし、最近では普通預金でも高い金利を設定する銀行が見られるようになっています。 そこで今回は、ゆうちょ銀行とネット銀行の普通預金を取り上げ、100万円を1年間預けた場合の利息を比較します。預け先によってどの程度の差が生じるのかを確