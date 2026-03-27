映画『アギトー超能力戦争ー』 の公式X（旧Twitter）アカウントは3月26日、投稿を更新。超能力者の役で出演する、お笑いコンビ「はんにゃ.」の金田哲さんのビジュアルを公開し、反響が寄せられました。【写真】はんにゃ.・金田哲演じるキャラクターのビジュアル「IQ高めのキャラ似合い過ぎだろ」同アカウントは「#金田哲(はんにゃ.)速見【時を止める超能力者】」という説明とともに金田さんのソロショットを投稿。眼鏡を掛けて