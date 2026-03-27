藤川阪神は開幕戦に敗れた（C)TakamotoTOKUHARA/CoCoKARAnext阪神は3月27日に行われた巨人との開幕戦（東京ドーム）に1ー3と敗れた。2年連続の開幕投手、昨年の最多勝、奪三振、勝率の3冠に輝いた村上頌樹が一発攻勢につかまった。【動画】期待できるぞ！ダルベックの来日初アーチの様子初回には1番打者のトレイ・キャベッジに先頭打者アーチを許し、さらに併殺崩れの間にも1点を失った。さらに4回にも相手4番、新助っ人の