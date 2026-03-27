Q. 「クルミを食べると命に関わることがある」って本当ですか？Q. 「ナッツアレルギーといえばピーナッツという印象があるのですが、最近はクルミによるアレルギーも増えていると聞きました。クルミはあまり危険そうなイメージがありませんが、命に関わるほど重い症状が出ることは実際にあるのでしょうか？ ピーナッツアレルギーがなければ食べても大丈夫ですか？」A. クルミとピーナッツは別物ですが、どちらも命に関わることがあ