アイドルグループ「アップアップガールズ（仮）」の青柳佑芽（24）が27日、自身の公式X（旧ツイッター）を更新、今春、大学を卒業することができなかったと明かした。青柳は昨年の3月にXで「私は来年から大学6年生です」と報告しており、今春の卒業に向けて頑張っていた。だがこの日「青柳佑芽、このたび大学を卒業できませんでした」と土下座写真を投稿。「卒業論文は合格しましたが、単位が4単位足りずでした！！！半年後