元財務省職員で国際弁護士の資格を持つ信州大の山口真由特任教授が25日に配信されたポッドキャスト番組「神田愛花のMy work,My life」にゲスト出演。2歳になる子供の教育方針について語った。勉強習慣についてトークを展開。子供の教育について聞かれ、「あまり怒らないようにはしている」と語った。一時期はインターナショナルスクールに通わせることを考えていたというが、「見学に行っても全然無理だなって。まず、高いし