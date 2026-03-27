西武との開幕戦で先発したロッテの毛利＝ZOZOマリンロッテは新人の毛利が5回を4安打無失点で初勝利を挙げた。1四球と制球が安定し、打たせて取った。六回以降は小刻みにつなぎ、逃げ切った。松川が二、四回に適時打。西武は7回2失点と好投した渡辺を援護できなかった。