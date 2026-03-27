レスリング世界選手権で3度の優勝を果たし、2016年から23年までMMAファイターとしてRIZINで活躍した山本美憂（51）が、あす28日にオーストラリア・シドニーでプロボクサーとしてデビューする。前日計量も無事にクリアし、あす午後1時から試合が行われる。【インタビュー動画】山本美憂「やらなかった後悔はしたくない」KIDさんの言葉を胸に、プロボクシング初陣へ！レスリング世界選手権で3度の優勝を果たした山本は、結婚・出