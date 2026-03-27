猪谷千春さん1956年コルティナダンペッツォ冬季五輪アルペンスキー男子回転の銀メダリストで94歳の猪谷千春さんが27日、国際オリンピック委員会（IOC）の名誉委員として訪れたミラノ・コルティナ五輪について日本スポーツマンクラブで関係者に報告した。選手として利用したホテル関係者の女性と70年ぶりに会い「懐かしかった」と振り返った。広域開催の今大会は競技会場が分散し「近隣の人々で会場はほぼ満杯。その意味では成