東京―金沢第2試合のシングルスでプレーする東京・川上流星＝代々木第二体育館卓球のノジマTリーグのプレーオフは27日、東京・代々木第二体育館で男子決勝が行われ、レギュラーシーズン1位の東京が同2位で初制覇を狙った金沢を3―0で退け、2季ぶり5度目の優勝を果たした。東京は第1試合のダブルスで先勝し、シングルスでも16歳の川上が田中に競り勝った。28日の女子決勝はレギュラーシーズン1位の日本生命と、2位で昨季覇