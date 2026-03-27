片山金融担当大臣は、全国銀行協会などの金融業界団体との意見交換会に出席しました。片山大臣は「中東情勢の影響があっても、事業者の経営や資金繰りに支障が生じるようなことは、決してあってはならない」とし、事業者に寄り添ったきめ細かな支援の徹底を求めました。中東情勢悪化の影響を受けた事業者への資金繰り支援や、特別相談窓口を設置するとし、「必要であれば、更なる対応にも例外なく検討し、実施する」と述べました。