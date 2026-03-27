バイオ燃料対応型エンジンを搭載した港務艇「パトロール艇０１号」＝２７日、横浜港内横浜港内の海上巡回に使われている横浜市の港務艇「パトロール艇０１号」に脱炭素効果のあるバイオ燃料対応型エンジンを搭載し、２７日から運用を始めた。燃料の一部は家庭などから出る廃油を活用した。行政機関の所有する港務艇に搭載したのは国内で初めて。港務艇は全長約７メートル、８人乗りのモーターボートタイプで２０１４年に就航し