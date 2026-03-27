27日に放送された『ニッポン放送ショウアップナイタースペシャル 巨人−阪神』で解説を務めた江本孟紀氏が、巨人の初回の攻撃について言及した。巨人は初回、キャベッジの先頭打者本塁打で先制すると、続く松本剛が11球粘った末に四球を選び、3番・泉口友汰が1ボールからの2球目をライト前に弾き返す。スタートを切っていた一塁走者・松本が三塁へ進み、一、三塁とチャンスを広げた。この攻撃に江本氏は「見たことないね。久