ロサンゼルス・ドジャースの公式インスタグラムが2026年3月27日（日本時間）、大谷翔平選手（31）や、佐々木朗希投手（24）、山本由伸投手（27）をはじめとするドジャースの選手たちの私服姿を公開した。佐々木朗希、「Calvin Klein」ロゴ入りTシャツで球団公式インスタグラムは「＃OpeningDayLA fits.」とメッセージを添えて、大谷選手や佐々木投手ら選手たちが球場入りするところをとらえた私服ショット20枚を投稿した。別の投稿