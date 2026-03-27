◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人―阪神（２７日・東京ドーム）阪神・佐藤輝明内野手が４タコに終わった。２点ビハインドの４回無死一、三塁でドラ１左腕・竹丸のチェンジアップに空振り三振。９回無死一塁では右腕・田中瑛の前に遊ゴロ併殺に倒れ、好機を生かせなかった。ＷＢＣ日本代表として、存在感を示した昨季の本塁打、打点の２冠スラッガー。大会後、チームに合流してからのオープン戦は１４打数１安打に終わっていただけ