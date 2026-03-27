◆パ・リーグオリックス０―１０楽天（２７日・京セラドーム大阪）オリックス・寺西成騎投手が０―８の３回から３番手で登板し、６回２失点の力投を見せた。開幕投手のエース宮城が２回途中を８安打８失点とまさかの結果に終わり、大量ビハインドで回ってきた今季初登板のマウンド。６回まで４イニング連続で無失点に抑え、荒れた試合展開を落ち着かせた。７回、２死から中島、太田に連打を浴びて一、二塁のピンチを招くと、