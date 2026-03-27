◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人３―１阪神（２７日・東京ドーム）巨人が阪神に勝利し、開幕白星スタートを切った。球団６４年ぶり新人開幕投手の竹丸が６回１失点で勝利。キャベッジが先頭打者本塁打、ダルベックも来日初本塁打を放った。７回以降は船迫、北浦、田中瑛のリレーで１イニングずつ無失点。田中瑛はプロ初セーブを挙げた。今季から主将に就任した岸田行倫捕手が「５番・捕手」で先発した。２点リードの３回無死一