韓国料理でよく耳にする韓国語を出題！クイズ形式で言葉を覚えて、日常生活や旅行に役立ててくださいね。「쌀떡（サルトッ）」の意味知ってる？「쌀떡（サルトッ）」という言葉を聞いたことはありますか？ヒントは、トッポギ好きな人ほど迷うあの食材のこと！「쌀떡（サルトッ）」はどういう意味なのでしょうか。正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。果たして、正解は？