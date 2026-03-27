◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人３―１阪神（２７日・東京ドーム）阪神・藤川球児監督は潔かった。６回３安打１得点に封じられたドラ１左腕・竹丸について「素晴らしい投球だったと思います。相手が上回ったということ」と受け止めた。２点ビハインドの４回は無死一、三塁の好機をつくったが、４番・佐藤が空振り三振。続く大山の中犠飛の１点にとどまった。今後も対戦が続くだけに「いい勝負ができれば」と前を向いた。