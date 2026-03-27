◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人３―１阪神（２７日・東京ドーム）２年連続で開幕投手を務めた阪神・村上頌樹投手が、６回５安打３失点で巨人戦プロ初黒星を喫した。初回、キャベッジに先頭打者弾を献上。ダルベックの遊ゴロ併殺打の間に２点目を失い、１点を返した直後の４回にはダルベックにバックスクリーンへ運ばれた。プロ初の巨人戦被弾、同ワースト３失点でマウンドを降りた。昨季まで巨人戦通算７試合で４勝０敗、防御率