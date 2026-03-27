◆卓球▽ノジマＴリーグ・プレーオフ決勝（２７日、東京・代々木第二体育館）プレーオフ（ＰＯ）男子決勝が行われ、レギュラーシーズン（ＲＳ）１位の木下マイスター東京（東京）が、２季ぶり５度目の優勝を果たした。初制覇を狙ったＲＳ２位の金沢ポート（金沢）に３―０で圧勝。昨季ＲＳ４位でＰＯ進出を逃した悔しさを晴らした。第１試合のダブルスでは、林ユン儒（台湾）、閻安（中国）組が、小林広夢、張禹珍（チャン