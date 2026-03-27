静岡県内で水道メーターの盗難が相次ぐ中、27日、新たに富士市と浜松市の公営団地でも被害があったことがわかりました。盗難にあったのは富士市の市営住宅と浜松市の県営団地の水道メーター合わせて132個です。両市によりますと、盗難にあったのは全て空き部屋に設置されていたもので、富士市と浜松市は、きょう、警察に被害届を提出しました。このほか県内では、静岡市と三島市の公営住宅、裾野市の集合