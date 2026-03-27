特殊詐欺を担当する全国警察の幹部を集めた会議が開かれ、警察庁幹部は、SNSを使って匿名性に守られている首謀者の検挙が不可欠だと強調しました。警察庁重松弘教刑事局長「特殊詐欺等の被害を抑えこむためには、これらの詐欺に深く関与する匿名･流動型犯罪グループの実態解明およびその中核的人物の検挙が不可欠であります」警察庁は、特殊詐欺の取り締まりや被害防止を担当する全国警察の幹部を集め会議を開きました。重松刑事