大人気ゲームの世界観をそのまま楽しめる、夢のコラボが実現♡スーパーマリオギャラクシーとサーティワンがタッグを組み、限定フレーバーや可愛いグッズ付きメニューが登場します。見た目もワクワク、食べても美味しいアイテムばかりで、まるで宇宙の冒険に出かける気分に♪今だけの特別なスイーツ体験を楽しんでみてください♡ 新作フレーバーでギ