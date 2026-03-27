27日、東京・池袋の商業施設で、女性店員が元交際相手に刺され、死亡した事件。【写真で見る】事件直後の映像 店から多くの人が走って出てくる様子犯行の様子から見えてきたのは、女性に対する男の強い執着心でした。2人の間に何が？池袋“ポケセン”女性店員刺殺日比麻音子キャスター：犯行現場は、池袋駅から約800mのサンシャインシティ内にある「ポケモンセンター」です。26日午後7時20分ごろ、広川大起容疑者（26）は店内に入