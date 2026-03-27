◇プロ野球セ・リーグ 巨人 3-1 阪神(27日、東京ドーム)昨シーズンリーグ優勝の阪神が巨人に1-3で敗れました。2年連続の開幕戦の先発のマウンドに上がった村上頌樹投手は初回、1番・キャベッジ選手に先頭打者ホームランで先制点を失うなど2点を失います。4回に大山悠輔選手の犠牲フライで1点を返しますがその直後、村上投手は1アウトから4番・ダルベック選手にバックスクリーンに運ばれ再び2点差とされました。村上投手は6回まで投