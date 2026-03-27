みなさん、「誕生日を嬉しく感じられなくなった年齢」はいくつですか？新しく何かが始まる「生活元年」の調査結果が発表されました。【画像を見る】「初恋」元年は何歳？あなたの「常連客化元年」はいつ？「生活元年」調査南波雅俊キャスター:博報堂生活総合研究所「生活元年」調査によると、以下のような結果が出ています。▼初めて人を好きになる「恋愛元年」：13歳4か月▼夜通しで遊ぶようになる「オールナイト元年」：20歳4か