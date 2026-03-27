◇プロ野球パ・リーグ ロッテ 3-1 西武(27日、ZOZOマリン)ロッテは76年ぶり新人開幕投手の毛利海大投手が5回無失点の好投。打線は女房役の松川虎生選手の2打点の活躍などで接戦を制し、サブロー監督の初陣を白星で飾りました。ロッテの先発・毛利投手は初回に初安打を許しランナーを背負いますが、後続を打ち取り上々の立ち上がりを見せます。続く2回は源田壮亮選手からプロ初の三振を奪い三者凡退。するとその裏に女房役・松川選