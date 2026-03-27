神戸―広島後半、同点のPKを決める神戸・扇原＝ノエスタ明治安田J1百年構想リーグ第5節（27日・ノエビアスタジアム神戸＝1試合）西で神戸が広島に2―1で逆転勝ちし、勝ち点16で首位に立った。広島は3連敗で同11のまま。アジア・チャンピオンズリーグ・エリート（ACLE）出場の影響で、残っていた試合を実施。