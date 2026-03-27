サメ顔の「最上級セダン」を展示トヨタのタイ法人は、2026年3月25日から開催されている「第47回バンコク・インターナショナル・モーターショー2026」において、グローバルセダン「カムリ」の最新モデルを展示しています。最新カムリは、タイ市場では2024年10月に発売されており、最上級セダンとして位置づけられています。【画像】超カッコイイ！ これがトヨタ「“最新”サメ顔セダン カムリ」です！ 画像で見る（50枚以上）