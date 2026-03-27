子育てをしていると、世代間の価値観の違いに戸惑う場面があるかもしれません。とくに「食」に関することは、命や健康に直結するため、親としては譲れない一線があるでしょう。今回、波紋を呼んだのはこんな投稿です。『法事で集まったとき、私が席を外した隙に義母が自分が食べていた刺身を噛み砕いて、うちの1歳児に食べさせた。慌てて止めたら「昔はこうやって育てたのよ、神経質ね」と言われた。これ、出禁にしていいよね』噛