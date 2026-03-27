私はトモヨ。夫のタイチと結婚して専業主婦をしています。働きたくなかった私は、5年ほど前にタイチから提案されて義実家での同居を始めました。義父は仕事があるし、義母もよく出かける人です。日中は誰もいない家でゆっくり過ごせるから、多少のことは我慢できました。しかし最近、義父が仕事を辞め「これからは助けてくれ」などと言い出したのです。助けてくれない義両親なんて、ただただ邪魔なだけ。そこで義両親に出ていって