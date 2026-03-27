BLACKPINKのLISA（リサ）が、3月27日（金）に自身のInstagramを更新。真っ白いテディベアに囲まれたソロカットを複数枚投稿し、ファンから反響が集まっている。【別カット】ショートパンツから美脚がちらり無邪気な笑顔を見せるリサ■メガネも似合う本投稿がアップされた同日は、リサの29歳の誕生日。写真には、大小さまざまなサイズのテディベアに囲まれているリサの姿が収められており、メガネと白いファー素材の洋服を