＜CAMCOカップin小野グランドCC?ジュニア育成トーナメント?事前情報◇26日◇小野グランドカントリークラブNEWコース（兵庫）＞「CAMCOカップin小野グランドCC〜ジュニア育成トーナメント〜」は男子プロ、女子選手、ジュニアが同じフィールドで戦うトーナメント。ジュニアとの同組ラウンドだけでなく、ティこそ違えど男女選手が試合で優勝を争うのも大きな特徴だが、寺西飛香留が一時は単独首位にたつなど優勝を争い初の女性優勝