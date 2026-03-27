コンビニエンスストアでインスタントコーヒーを万引きしたとして逮捕された千葉県匝瑳市の元市議会議員の男性について、検察は27日付で不起訴処分としました。匝瑳市内のコンビニエンスストアでインスタントコーヒーを万引きしたとして、窃盗の疑いで逮捕された元匝瑳市議会議員の男性について、検察は27日付で不起訴処分としました。検察は不起訴の理由について、「事件に関する一切の事情を考慮した」としています。