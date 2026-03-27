◇セ・リーグ巨人3―1阪神（2026年3月27日東京D）巨人のトレイ・キャベッジ外野手（28）が初回にチームに開幕勝利をもたらす26年シーズンの幕開けを告げる12球団最速1号ソロを放った。8回の第4打席にも右前打を放ちマルチ安打をマーク。新1番は試合後「素晴らしい感触でした。そして何よりも、ファンの皆さんの大歓声に後押しされて打てた一本だというふうに思っています」と柔らかな笑みで語った。「1番・左翼」でスタ