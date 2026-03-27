プロ野球は２７日、セントラル、パシフィック両リーグが同時に開幕し、６試合が行われた。２年ぶりのセ・リーグ優勝と２０１２年以来の日本一を目指す読売巨人軍は、本拠地の東京ドーム（東京都文京区）で、昨季リーグ覇者の阪神タイガースと対戦。巨人は、球団の新人として１９６２年の城之内邦雄以来、６４年ぶりとなる開幕投手に抜てきされたドラフト１位左腕の竹丸和幸（２４）が６回１失点と好投し、３―１で競り勝った。