◇パ・リーグロッテ3―１西武（2026年3月27日ZOZOマリンスタジアム）ロッテ・サブロー監督（49）が開幕戦で初勝利を挙げた。開幕投手にサプライズ指名したドラフト2位左腕・毛利（明大）が5回4安打無失点と期待通りの投球を見せた。打っては開幕マスクに指名した松川が2回、4回に連続適時打を放った。8回には4番指名したポランコが右越えソロで貴重な追加点。最後は横山が抑えて逃げ切った。球団の新人が開幕投