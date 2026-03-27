アメリカとイスラエルによるイラン攻撃から28日で1か月です。元TBS中東支局長で戦場ジャーナリストの須賀川拓さんが先日、鹿児島市で講演しました。 戦地で過酷な現実と向き合う須賀川さんに今の思いを聞きました。 （戦場ジャーナリスト 須賀川拓さん） 「視聴者と一緒に現場に行くというイメージ。きれいなニュースを作って『はい、これどうぞ』ではなくて、何があるか分からない、僕も分からない