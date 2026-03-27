【モデルプレス＝2026/03/27】元AKB48・SKE48でマルチクリエイターの佐藤すみれが3月26日、自身のInstagramを更新。娘との2ショットを公開した。【写真】32歳元AKB「目元がそっくり」娘顔出し2ショット◆佐藤すみれ、娘顔出し2ショット披露佐藤は、娘とランドセルの試着会に行ったことを報告し、ランドセルを背負った娘の写真などを複数枚投稿。「1．ひなのさん念願のQpotカフェでテンション爆上げ」と添えた写真には、ケーキスタ